Bangkok (AFP) Bei einem Gipfel der südostasiatischen Staaten haben Myanmar und Bangladesch am Freitag vereinbart, die Ursachen der Flüchtlingskrise zu bekämpfen. Die thailändischen Gastgeber bezeichneten die Gespräche in Bangkok als "sehr konstruktiv". Beobachter kritisierten jedoch, dass die muslimische Minderheit der Rohingya, die die Mehrzahl der Flüchtlinge ausmacht, in der Abschlusserklärung nicht einmal erwähnt werde. Die myanmarische Marine fing ein Boot mit 727 Flüchtlingen ab.

