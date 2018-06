Iraklion (dpa) – Bei einem Blitzeinschlag in die archäologische Stätte von Knossos auf der griechischen Insel Kreta sind zwölf Urlauber verletzt worden. Die Touristen gehörten einer Reisegruppe aus Russland an, berichtet Radio Kriti. Sie hatten beim Besuch des antiken Ortes während eines Gewitters unter einem Baum Zuflucht gesucht. Ausgerechnet in diesen Baum schlug der Blitz ein. Die Urlauber stürzten zu Boden, einige von ihnen waren kurzzeitig bewusstlos. Fünf von ihnen erlitten sschwere Verletzungen.

