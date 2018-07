Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich am Freitag zu Bombenanschlägen auf zwei Nobel-Hotels in Bagdad mit mindestens neun Toten und dutzenden Verletzten bekannt. Bei einem der beiden nächtlichen Attentate im Zentrum der irakischen Hauptstadt handelte es sich demnach um einen Selbstmordanschlag, wie auch die Polizei bestätigte. Zahlreiche Geländewagen und andere Luxuskarossen wurden vollständig zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.