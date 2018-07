New York (AFP) Als eine ihrer letzten Amtshandlungen hat die scheidende UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos für eine Friedenslösung in Syrien geworben. "Seit mehr als vier Jahren haben wir Syrien in immer tiefere Tiefen der Verzweiflung abrutschen sehen, was selbst darüber hinaus ging, was die pessismistischsten Beobachter für möglich hielten", sagte Amos am Donnerstag bei der Vorstellung ihres letzten Berichts vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

