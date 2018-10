Washington (AFP) Haushalte mit niedrigem Einkommen in den USA sollen nach Ansicht der Telekommunikations-Aufsichtsbehörde FCC Zuschüsse für schnelles Internet bekommen. FCC-Chef Tom Wheeler erklärte am Donnerstag zur Begründung, ein Breitbandanschluss sei entscheidend bei der Jobsuche. Mehr als 80 Prozent der 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA böten ihre Stellen online an. Die Firmen verlangten von ihren Beschäftigten zudem zunehmend digitale Fähigkeiten - sie seien also erforderlich, um einen Job zu behalten. 30 Prozent der US-Haushalte hätten aber immer noch keinen Internetanschluss - und zwar meist die ärmsten.

