San Francisco (AFP) Der US-Internetriese Google hat eine neue Vision seines Smartphone-Betriebssystems Android vorgestellt, dessen Sprachsteuerung ein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Anwendungen erlauben soll. "Ihr Smartphone sollte schlauer sein", sagte Aparna Chennapragada, die bei Google für das Sprachsteuerungsprogramm Google Now zuständig ist, am Donnerstag bei einer Google-Entwicklerkonferenz in San Francisco. In der neuen Version Android M, die dieses Jahr auf den Markt kommen soll, kann Google Now demnach auch andere Apps öffnen, um beispielsweise Erinnerungen und Termine einzutragen.

