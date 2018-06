New York (AFP) Ein New Yorker Millionärin ist am Donnerstag wegen der Ermordung ihres autistischen Sohns zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Gigi Jordan war im November vom obersten Gericht des Bundesstaats New York schuldig befunden worden, ihren acht Jahre alten Sohn Jude Mirra im Februar 2010 in einem Luxushotel in Manhattan mit einer Überdosis von Medikamenten vergiftet zu haben. Die inzwischen 54-jährige Ex-Managerin eines Pharmakonzerns blieb anschließend auf dem Bett sitzen, bis der leblose Körper ihres Kindes inmitten von Medikamentenpackungen entdeckt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.