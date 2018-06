New York (AFP) Der Drahtzieher des illegalen Online-Handelsplatzes Silk Road ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vor einem Gericht in New York verurteilte die Bundesrichterin Katherine Forrest den 31-jährigen Ross William Ulbricht am Freitag gleich zwei Mal zu lebenslanger Haft. Außerdem bekam er für die einzelnen Anklagepunkte Haftstrafen in Höhe von fünf, 15 und 20 Jahren aufgebrummt. Ulbricht war im Februar unter anderem wegen Drogenhandels, Geldwäsche und Verschwörung zum Computer-Hacking schuldig gesprochen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.