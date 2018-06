Washington (AFP) Die Konjunkturflaute in den USA zu Jahresbeginn war stärker als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Januar bis März um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung von Ende April deutlich nach unten korrigiert, als das Wachstum noch mit 0,2 Prozent beziffert wurde.

