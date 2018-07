München (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet beim G-7-Gipfel in Elmau mit schwierigen Gespräche zum Klimaschutz. "Die Verhandlungen werden nicht einfacher als in Heiligendamm", sagt sie der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe) mit Blick auf den G-8-Gipfel 2007, wo es erst nach zähen Verhandlungen eine Einigung auf ein Kapitel zum Klimaschutz gab. Deutschland und Frankreich wollten sich bemühen, in Elmau "möglichst viele Zusagen von den G-7-Ländern jetzt schon zu bekommen", sagte Merkel. "Aber noch herrscht keine Einigkeit."

