Paris (AFP) Zum Erneuerungsparteitag von Frankreichs Konservativen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihrem alten Freund Nicolas Sarkozy die besten Wünsche überbracht. In einer kurzen Videobotschaft, die beim Parteitag der Konservativen am Samstag in Paris gezeigt wurde, wandte sich die Kanzlerin direkt an den "lieben Nicolas Sarkozy" und an ihre Parteifreunde in Frankreich. Sie wünschte der bisherigen UMP, die sich nun in Die Republikaner umbenannt hat, viel Erfolg und machte deutlich, dass sie sich auf die Zusammenarbeit der CDU mit der französischen Schwesterpartei freue.

