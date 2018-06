Paris (AFP) Frankreichs größte Oppositionspartei, die konservative UMP von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, ist am Samstag zu einem Erneuerungsparteitag in Paris zusammengekommen. Unter dem neuen Namen Die Republikaner wollen die Konservativen alte Affären und Streitigkeiten abschütteln und sich für die Präsidentschaftswahl 2017 positionieren. Für den Nachmittag ist die Rede von Parteichef Sarkozy angesetzt, der die Rückeroberung des Elysée-Palastes in zwei Jahren anstrebt.

