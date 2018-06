Paris (SID) - Paris St. Germain hat den französischen Fußball-Pokal gewonnen und damit das nationale Triple perfekt gemacht. Das Starensemble um Topstürmer Zlatan Ibrahimovic siegte im Finale am Samstag gegen den Zweitligisten AJ Auxerre 1:0 (0:0). Nach der Meisterschaft und dem Ligapokal hat PSG nun als erste Mannschaft in einer Saison alle drei in Frankreich möglichen Titel gewonnen.

Edison Cavani (64.) brach im Stade de France mit einem wuchtigen Kopfball den Bann für das Team von Trainer Laurent Blanc, das sich gegen den tapferen Außenseiter lange schwer tat. Mit dem Erfolg feiert Paris den neunten Pokalsieg der Klubgeschichte. Einziger Makel der Saison bleibt das Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona.