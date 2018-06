Tokio (AFP) Ein starkes Erdbeben hat am Samstag Gebäude in der japanischen Hauptstadt Tokio ins Wanken gebracht. Wie ein AFP-Reporter berichtete, dauerte das Beben in den Abendstunden etwa eine Minute lang an. Zahlreiche Auto-Alarmanlagen wurden durch die Erschütterung ausgelöst.

