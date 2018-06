Eugene (SID) - Kugelstoß-Weltmeister David Storl (Leipzig) hat beim Diamond-League-Meeting in Eugene mit einer persönlichen Saisonbestleistung aufgetrumpft. Der 24-Jährige kam auf der dritten Station im US-Bundesstaat Oregon auf 21,92 m und erreichte damit die zweitbeste Weite seiner Karriere.

In einem spannenden Duell musste sich Storl dennoch dem amerikanischen Jahresweltbesten Joe Kovacs geschlagen geben, der auf 22,12 m kam. Storls Bestweite liegt bei 21,97 m, aufgestellt im Juli 2014 in London.

"Ein Wahnsinns-Wettkampf. Ein zweiter Platz, mit dem ich sehr zufrieden sein kann", schrieb Storl nach dem Wettkampf in Eugene bei Facebook. Der dritte Platz ging an Hallen-Weltmeister Ryan Whiting aus den USA (21,37).

Langstreckenläufer Arne Gabius (Hamburg) lief über 10.000 m in 27:43,93 Minuten persönliche Bestzeit und knackte die Norm für die WM in Peking (22. bis 30. August 2015). Seine bisherige Bestzeit unterbot Gabius, der auf dem 15. Platz landete, um über elf Sekunden. Der Sieg ging an den britischen Doppel-Olympiasieger Mo Farah, der in 26:50,97 Jahresweltbestzeit lief, seinen Europarekord (26:46,57) aber verpasste.

Im Weitsprung der Frauen überzeugte Tianna Bartoletta mit einer von zu starkem Wind (2,5 m/sek.) unterstützten Weite von 7,11 m. Die Amerikanerin knackte damit als erste Athletin in diesem Jahr die Sieben-Meter-Marke. Sechste direkt hinter Weltmeisterin Brittney Reese (USA/6,69) wurde die Wattenscheiderin Sosthene Moguenara mit 6,66 m.

Im Diskuswerfen schied der Magdeburger Martin Wierig nach drei Durchgängen mit schwachen 59,60 aus, seinen zweiten Saisonsieg landete Ex-Europameister Piotr Malachowski aus Polen mit 65,59 m.