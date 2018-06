Eugene (SID) - Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat bei der zweiten Station der Diamond League in Eugene/Oregon 5,80 m überquert und damit die Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Weltmeisterschaften im August in Peking erfüllt. Für den 25-Jährigen aus Zweibrücken war es die beste Leistung seit dem Sommer 2013. Der Sieg ging an den französischen Olympiasieger Renaud Lavillenie (6,05 m) vor Sam Kendricks (USA/5,80).

Den ersten Sieg nach ihrer Babypause feierte unterdessen Christina Obergföll. Die Speerwurf-Weltmeisterin gewann 21 Monate nach ihrem WM-Gold von Moskau und ein knappes Jahr nach der Geburt von Söhnchen Marlon mit ordentlichen 63,07 m. Für Obergföll war es der erst zweite Wettkampf seit ihrem Comeback.

Am zweiten Tag des Meetings in Eugene gab es etliche Jahresweltbestleistungen. Die 100 m der Frauen gewann Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) in 10,81 Sekunden vor der zeitgleichen Murielle Ahoure von der Elfenbeinküste und Tori Bowie (USA/10,82). Die 3000 m Hindernis dominierte der zweimalige Olympiasieger Ezekiel Kemboi (Kenia) in 8:01,71 Minuten, im Dreisprung der Frauen setzte sich die Kolumbianerin Caterine Ibargüen mit 15,18 m durch.

Die 100 m der Männer gewann Tyson Gay (USA) in 9,88 Sekunden, über 400 m setzte sich Olympiasieger James Kirani in 43,95 durch. Der 22-Jährige blieb damit zum fünften Mal in seiner Karriere unter der 44-Sekunden-Marke.