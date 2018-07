Berlin (dpa) - Die schwangere Cascada-Frontfrau Natalie Horler (33) erntet online Hunderte Glückwünsche. "Ich kann kaum in Worte fassen, wie schön die vielen Glückwünsche und die Liebe von euch sind", schrieb die Sängerin auf Englisch bei Facebook.

Das Dance-Musikprojekt Cascada ("Evacuate the Dancefloor") trat 2013 für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und erreichte in Malmö im ESC-Finale mit dem Lied "Glorious" Rang 21 (von 26). Bereits am Donnerstag hatte die britische Sängerin, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, auf ihrer Facebook-Seite verkünden lassen, dass sie und ihr Mann in den kommenden Monaten das erste Kind erwarten und es deshalb vorerst keine Auftritte und Konzerte mehr mit ihr gebe.

