Hamburg (dpa) - Jazz-Ikone Dee Dee Bridgewater (65) hat am Freitagabend ein umjubeltes Konzert im Hamburger Hafen gegeben. Am ersten Tag des "Elbjazz"-Festivals stand die Sängerin auf der Bühne des Werksgeländes der Schiffswerft von Blohm+Voss.

Es war der erste Höhepunkt des zweitägigen Festivals, am Samstag sollten Auftritte des "Monty Alexander Harlem Kingston Express" und des US-Gitarristen Marc Ribot folgen. Insgesamt stehen auf den zehn Bühnen im Hafen über 50 Konzerte an. Es ist bereits die sechste Auflage des Jazz-Festivals. Tausende Besucher genossen trotz kühler Temperaturen die Liveacts, am Abend ging es in mehreren Hamburger Clubs weiter.

Elbjazz Festival