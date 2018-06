Moskau (SID) - Die deutschen Beachvolleyball-Meister Jonathan Erdmann und Kay Matysik haben beim ersten ersten Grand Slam des Jahres in Moskau das Endspiel verpasst. Das Duo aus Berlin unterlag den Spaniern Pablo Herrera/Adrián Gavira im Halbfinale mit 0:2 (17:21, 18:21).

Nun geht es für die an Nummer neun gesetzten Deutschen am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen Alison/Bruno oder Evandro/Pedro (beide Brasilien) um Bronze und 32.000 Dollar Preisgeld. Erdmann/Matysik hatten sich in der Runde der letzten Acht am Samstagvormittag im deutschen Duell gegen Alexander Walkenhorst/Stefan Windscheif (Kiel/Hamburg) durchgesetzt, die sich zumindest über 17.000 Dollar freuen durften.

Die drei Frauen-Teams in der K.o.-Runde hatten am Freitag allesamt den Sprung ins Viertelfinale verpasst.