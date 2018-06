Moskau (SID) - Team-Weltmeister Matyas Szabo (Dormagen) hat sich beim Grand Prix der Säbelfechter in Moskau mit Rang zwei wenige Tage vor Beginn der Europameisterschaften in Montreux/Schweiz (5. bis 11. Juni) in starker Form präsentiert. Der 23-Jährige unterlag erst im Finale dem WM-Dritten Tiberiu Dolniceanu aus Rumänien mit 11:15.

"Das Ergebnis von Matyas ist super. Er hat mir sehr gefallen", sagte sein Vater, Bundestrainer Vilmos Szabo: "Matyas hatte keinen leichten Lauf, aber er hat dennoch stark gefochten."

Der frühere Einzel-Weltmeister Nicolas Limbach (Dormagen) belegte nach seiner Achtelfinal-Niederlage gegen den späteren Sieger Dolniceanu den elften Platz.