Berlin (dpa) - Inmitten anhaltender Warnstreiks kocht der Tarifkonflikt bei der Post weiter hoch. Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, warf dem Management unmittelbar vor dem Beginn neuer Verhandlungen am Montag in Berlin eine Verschleppungstaktik vor und drohte mit einer Ausweitung des Arbeitskampfes: Wenn der Vorstand seinen Kurs so weiterfahre, dann laufe man auf eine massive Konfrontation zu", sagte Bsirske der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Rund 5000 Beschäftigte der Post haben ihre Warnstreiks heute bundesweit fortgesetzt.

