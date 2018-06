Istanbul (AFP) Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Istanbul die Eroberung der Stadt durch die Osmanen vor 562 Jahren gefeiert. Für die nach Behördenangaben "größte Gedenkfeier in der Geschichte der modernen Türkei" am Stadtrand von Istanbul traten 562 Soldaten in Uniformen der osmanischen Armee auf, ein Militärorchester spielte dazu osmanische Eroberungsmusik. Geleitet wurde die Feier von Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seinem Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu. Die Menschen schwenkten osmanische und türkische Fahnen und riefen immer wieder nach Erdogan und seiner islamisch-konservativen Partei AKP.

