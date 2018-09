Tokio (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat am Samstag Gebäude in der japanischen Hauptstadt Tokio ins Wanken gebracht. Wie ein AFP-Reporter berichtete, dauerte das Beben in den Abendstunden etwa eine Minute lang an. Zahlreiche Auto-Alarmanlagen wurden durch die Erschütterung ausgelöst. Eine Tsunamigefahr bestand nach Angaben des pazifischen Warnzentrums nicht. Angaben über Schäden oder mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.