New York (AFP) Tausende Menschen haben am Freitag einen neuen Blick auf Manhattan bestaunt: Fast 14 Jahre nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York öffnete auf dem neu errichteten Büroturm die neue Aussichtsplattform ihre Tore. Nach der offiziellen Eröffnung am Morgen strömten die ersten Besucher in die Stockwerke 100, 101 und 102, wo sich unter anderem auch ein Restaurant und eine Ausstellung über die Geschichte New Yorks befinden. Vor dem Gebäude bildeten sich lange Warteschlangen.

