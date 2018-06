Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Senat aufgefordert, so schnell wie möglich die von ihm versprochene Geheimdienstreform zu beschließen. Er erwarte von den Senatoren, "dass sie handeln - und dass sie schnell handeln", sagte Obama am Freitag in Washington. Wenn bis Sonntag keine Einigung erreicht wird, laufen auch die bisher geltenden Abhörgesetze aus - der Geheimdienst NSA stehe dann "plötzlich im Dunkeln", warnte Obama. Der Senat dürfe durch seine "Untätigkeit" nicht riskieren, "dass wir einen Terroranschlag hätten verhindern können".

