Los Angeles (AFP) Vor mehr als zehn Jahren wurde in Brasilien der vermutlich größte Smaragd der Welt gefunden - nach einem Gerichtsurteil könnte er nun in den USA bleiben. Der Richter Michael Johnson entschied in Los Angeles, dass der Riesenedelstein der US-Firma FM Holdings gehört - und nicht den verschiedenen Minenarbeitern, Diamanthändlern und Unternehmen, die ebenfalls Besitzansprüche stellen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Firma FM Holdings ließ am Freitag aber bereits über ihren Anwalt erklären, sie sei über die Entscheidung "sehr glücklich".

