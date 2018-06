Sydney (AFP) Der australische Bundesstaat Queensland will die Koalas besser schützen. Dazu sollen sie auf die Liste der bedrohten Tierarten gesetzt werden, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. "Jeder liebt die Koalas und wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um den Koala jetzt und in der Zukunft zu schützen", sagte die Regierungschefin von Queensland, Annastacia Palaszczuk.

