Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) plant Maßnahmen gegen die verbreitete Arbeitsunzufriedenheit in Deutschland, um damit auch die hohe Burnout-Quote zu senken. "Da müssen wir ran", sagte Nahles am Sonntag dem Portal "Spiegel Online". Sie kündigte noch für diese Legislaturperiode gesetzliche Neuregelungen an.

