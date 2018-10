Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will in der Bundeswehr deutlich mehr Frauen haben. "Die Franzosen haben in den Streitkräften einen Frauenanteil von 20 Prozent. Auf mittlere Sicht sollten wir das auch schaffen", sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag". Die Bundeswehr habe bereits Fortschritte gemacht: Inzwischen seien elf Prozent der Soldaten Frauen.

