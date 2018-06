Metz (AFP) In der Nähe der ostfranzösischen Stadt Metz hat am Samstagabend ein Betrunkener auf offener Straße um sich geschossen und dabei eine junge Frau getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Vorfall in einem Problemviertel des Vorortes Woippy zudem zwei Passanten schwer und ein weiterer leicht verletzt. Der Mann habe mehrmals geschossen, die 25-jährige Frau sei noch am Tatort gestorben.

