Oldenburg (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben ihr letztes Testspiel vor der anstehenden WM-Qualifikation gegen Russland gewonnen. Das Team von Bundestrainer Jakob Vestergaard besiegte die Niederlande vor 1703 Zuschauern in Oldenburg mit 31:29 (18:17). Beste deutsche Werferin war Xenia Smits von der HSG Blomberg-Lippe mit sechs Treffern.

Am 7. Juni in Dessau und am 13. Juni in Astrachan stehen für Deutschland die WM-Play-offs gegen Russland auf dem Programm. Nur der Sieger bekommt das Ticket für die WM im Dezember in Dänemark und hat weiterhin die Chance, sich für das olympische Turnier 2016 in Rio zu qualifizieren.