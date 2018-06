Genf (dpa) - US-Außenminister John Kerry hat sich bei einer Radtour in Frankreich den rechten Oberschenkelknochen gebrochen. Er sei aber "in guter Stimmung", und die Ärzte erwarteten eine völlige Genesung, teilte sein Sprecher in Washington mit. Allerdings bedauere der Minister sehr, dass er nun seine Reisepläne ändern müsse. Demnach wollte Kerry eigentlich am Nachmittag nach Madrid reisen und danach dann nach Paris. Zur weiteren Behandlung sollte er nun jedoch in ein Krankenhaus in der US-Stadt Boston geflogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.