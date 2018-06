Kiew (AFP) Die Wirtschaft in der Ukraine wird nach Auffassung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr noch stärker schrumpfen als bisher angenommen. Der IWF senkte am Sonntag seine Konjunkturprognose für das vom Krieg mit den pro-russischen Separaristen ruinierte Land weiter und geht nun von einem Rückgang der Wirtschaft um neun Prozent aus. Bisher war er für 2015 von einem Minus von 5,5 Prozent ausgegangen. Gleichzeitig dürfte die Inflation laut IWF wegen der höheren Energiepreise und der unvorteilhaften Wechselkurses bei 46 Prozent liegen.

