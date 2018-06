Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund des anstehenden Besuchs des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Berlin hat Amnesty International gemeinsam mit weiteren Organisationen klare Worte von der Bundesregierung zur Menschenrechtslage in Ägypten gefordert. Die Amnesty-Generalsekretärin in Deutschland, Selmin Caliskan, erklärte am Montag, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierung müssten "ein Ende der Repressionen gegen Oppositionelle, friedliche Aktivisten und Journalisten fordern". Al-Sisi trifft am Mittwoch mit Merkel zusammen.

