Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den von Aktivisten und Augenzeugen geschilderten Einsatz von Fassbomben durch die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad aufs Schärfste verurteilt. "Der Gebrauch von Fassbomben durch das Assad-Regime ist ein Kriegsverbrechen", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Das Vorgehen der Streitkräfte "widerspricht der Behauptung des Regimes, dass es an einer friedlichen Lösung interessiert ist".

