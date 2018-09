Berlin (AFP) Die Deutschen stehen einer Umfrage zufolge Autokameras mit gemischten Gefühlen gegenüber: Während fast 60 Prozent der Bundesbürger glauben, die sogenannten Dashcams trügen zur Verkehrssicherheit bei, finden zugleich 54 Prozent, dass die Kameras eine "Atmosphäre der Überwachung erzeugen", wie eine am Montag in Berlin veröffentlichte Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergab. Dennoch glauben demnach 74 Prozent der Befragten, dass die Videokameras im Auto in den kommenden Jahren zum Alltag gehören werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.