München (AFP) Die Fastfoodkette Burger King will künftig bundesweit Hamburger, Pommes & Co. ausliefern. Nach einer erfolgreichen Testphase in einigen ausgewählten Restaurants werde der Lieferservice auf ganz Deutschland ausgedehnt, teilte Burger King am Montag in München mit. Innerhalb der nächsten 24 Monate soll der Service demnach in über 200 Restaurants fester Bestandteil des Angebots werden.

