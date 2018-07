Berlin (AFP) Die Dreharbeiten zur 5. Staffel der erfolgreichen US-Serie "Homeland" in und um Berlin beginnen am Dienstag. Das teilte das Medienboard Berlin-Brandenburg am Montag mit. Die Serie um CIA-Agentin Carrie Mathison (gespielt von Claire Danes) wird im Studio Babelsberg sowie an Original-Schauplätzen in Berlin und Umgebung gedreht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.