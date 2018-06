Hagen (AFP) Überraschende Wende bei Douglas: Die Parfümeriekette kehrt nun doch nicht an die Börse zurück. Stattdessen gaben die Eigentümer, die Gründerfamilie Kreke und US-Investmentfonds Advent, am Montag in Hagen bekannt, das Unternehmen an den Finanzinvestor CVC Capital Partners verkaufen zu wollen. Zur Höhe des Kaufpreises machten sie keine Angaben. Die Familie Kreke werde aber als Gesellschafter mit 15 Prozent an Douglas beteiligt bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.