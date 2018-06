Berlin (AFP) Sicherheit im Alter, gute Bildung, gesundes Leben: Im Rahmen des Bürgerdialogs der Bundesregierung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag mit rund 60 Menschen in Berlin über deren Vorstellungen und Wünsche für ein gutes Leben diskutiert. "Ich nehme vor allem mit, dass es ein intensives gemeinsames Nachdenken gibt", fasste Merkel das Ergebnis der Veranstaltung zusammen. Sie versprach: "Wir werden versuchen, dass alles - so weit wir können - ordentlich zu gewichten und zu überlegen, welche Veränderungen müssen wir umsetzen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.