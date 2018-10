Nürnberg (AFP) Im vergangenen Jahr haben bundesweit rund 50 Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb mit Branchentarifvertrag gearbeitet. Im Vergleich zu 2013 erhöhte sich ihr Anteil zwar leicht um ein Prozent, doch insgesamt ging die Tarifbindung in den vergangenen 20 Jahren stark zurück, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) am Montag in Nürnberg mitteilte. 1996 waren demnach noch 70 Prozent der Beschäftigten in West- und 56 Prozent der Beschäftigten in Ostdeutschland in branchentarifgebundenen Betrieben angestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.