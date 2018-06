Brüssel (AFP) Nach jahrelanger Blockade ist am Montag eine Stabilisierungs- und Assoziierungsvereinbarung zwischen der EU und Bosnien-Herzegowina in Kraft getreten. Das Abkommen schaffe eine enge politische und wirtschaftliche Partnerschaft und bereite das Land weiter auf "eine künftige EU-Mitgliedschaft" vor, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach von einem "neuen Kapitel" in den Beziehungen beider Seiten. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) begrüßte den Schritt. Die politischen Parteien müssten nun die über das Abkommen vereinbarte Reformagenda "zügig und entschlossen" umzusetzen.

