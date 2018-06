Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat aus den deutschen Braunkohle-Revieren Unterstützung für die geplante Klimaschutzabgabe für Kohlekraftwerke erhalten. Dieser Vorstoß sei "ein wichtiger, erster Schritt" hin zum Braunkohleausstieg "und sollte nicht abgeschwächt werden", schrieben rund 50 Bürgermeister, Ortsvorsteher, Politiker und Vertreter von Bürgerinitiativen aus der Lausitz, aus Mitteldeutschland und dem Rheinland in einem am Montag veröffentlichten Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Deutschland brauche einen "klaren Fahrplan für ein geordnetes und sozialverträgliches Auslaufen der Braunkohle". Merkel solle sich deshalb "mit Nachdruck" für den Klimaschutzbeitrag einsetzen.

