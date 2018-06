Berlin (AFP) Zu dem Gespräch über die griechische Schuldenkrise in Berlin sind einem Medienbericht zufolge überraschend auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, und der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, angereist. Wie die "Welt" meldete, schlossen sich Lagarde und Draghi am Montagabend den Beratungen im Kanzleramt an.

