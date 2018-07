Berlin (AFP) Vor einer SPD-Flüchtlingskonferenz am Donnerstag wird in der Partei der Ruf nach einem großzügigeren Umgang mit Migranten laut. Die EU müsse "sichere Einwanderungswege" schaffen und "Hunderttausende" Flüchtlinge aufnehmen, zitiert die "Welt" (Montagsausgabe) aus einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Migration und Vielfalt in der SPD. Die EU solle sich für das Resettlement-Programm des UN-Flüchtlingskommissars engagieren. So könne "Menschen die legale Möglichkeit gegeben werden, in Europa ein neues Leben zu beginnen".

