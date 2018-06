Paris (AFP) Die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich hat einen neuen Höchststand erreicht: Wie das französische Arbeitsministerium am Montag mitteilte, waren im April in Frankreich 3,53 Millionen Menschen ohne Job. Das waren 26.200 oder 0,7 Prozent mehr Arbeitslose als im März. Die Zahl der Jobsuchenden stieg damit trotz Anzeichen von wirtschaftlicher Erholung im ersten Quartal des Jahres an.

