Jerewan (SID) - Für Henrich Mchitarjan vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist die Saison noch nicht vorbei. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler steht im Aufgebot der armenischen Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel am 13. Juni gegen Portugal. Armenien liegt in der Tabelle der Gruppe 1 auf dem fünften und letzten Platz, Portugal führt das Klassement an.