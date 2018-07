Karlsruhe (dpa) - Der Hamburger SV will am Abend im Relegations-Rückspiel beim Karlsruher SC den ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga vermeiden. Im Hinspiel war die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In der vergangenen Saison hatte sich der HSV in den zwei Zusatzspielen dank des Auswärtstores von Pierre-Michel Lasogga knapp gegen die SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.