Köln (SID) - Die Reformpläne des Fußball-Weltverbandes FIFA für die Kriterien bei der Vergabe von WM-Endrunden ab 2026 wecken bei Anti-Korruptions-Expertin Sylvia Schenk (Frankfurt) Hoffnung auf das Ausmerzen von Missständen in Ländern künftiger WM-Gastgeber. "Vom Ansatz her scheint mir das ein großer Schritt in die richtige Richtung zu werden", erklärte die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International (TI) am Montag auf SID-Anfrage.

Die Präsentation des FIFA-Projektes hatte Alexander Koch aus der FIFA-Kommunikationsabteilung am vergangenen Sonntag in der ARD-Sendung Günther Jauch für den 11. Juni (Donnerstag) angekündigt. Die neuen Richtlinien sind eine Reaktion der FIFA auf die weltweite Kritik an den oft menschenunwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen besonders von ausländischen Arbeitern auf den Baustellen für die WM-Endrunde 2022 in Katar.

"Ich kenne die FIFA-Pläne schon seit einigen Woche und habe den Eindruck, dass sehr grundlegend an die Thematik herangegangen worden ist", sagte Schenk weiter: "Es sind viele wichtigen Themen berücksichtigt wie Menschenrechte oder auch das Arbeitsrecht." Schenks Angaben zufolge hat sich die FIFA bei der Erstellung des sehr umfassenden Anforderungskataloges auch mit TI und weiteren Interessengruppe wie Gewerkschaften und Menschenrechts-Organisationen beraten.

Aus Sicht der 63-Jährigen könnte die angekündigte Reform allerdings eine positive Außenwirkung aufgrund der anhaltenden Turbulenzen bei der FIFA und besonders der massiven Kritik an FIFA-Boss Joseph S. Blatter (Schweiz) verfehlen: "Weil Blatter absolut null Glaubwürdigkeit mehr besitzt, könnte es für die FIFA sehr schwer sein, etwas Gutes zu tun und damit auch entsprechende Reaktionen auszulösen. Mit Blatter an der Spitze nimmt der FIFA kaum jemand noch ab, dass sie etwas Gutes leistet."