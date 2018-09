Moskau (AFP) Die Finanzierung der Verlängerung des russischen Pipeline-Projekts Turkish Stream nach Griechenland ist nach Angaben der Regierung in Athen gesichert. Die Kostenfrage sei geklärt, sagte Energieminister Panagiotis Lafazanis am Montag im russischen Fernsehen. "Die Kosten für die Infrastruktur werden auf etwa zwei Milliarden Dollar geschätzt." Er habe in Moskau eine Reihe produktiver Treffen gehabt. Moskau sei bereit, sich an der Finanzierung zu beteiligen.

